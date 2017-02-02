IMF副总裁就美国政策不确定性及贸易保护主义抬头发出警告

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透东京2月2日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏称，由于新政府的政策存在不确定性，所以美国经济成长前景仍然存在疑问，而发达经济体的保护主义抬头则可能影响亚洲繁荣，
古泽满宏周四在东京的一个研讨会上表示，亚洲表现仍然强劲，近期前景也仍然强劲，但风险主要偏下档。
“未来几个月不确定性仍将可能助长金融波动，”古泽满宏称，并呼吁弹性汇率，采取宏观审慎政策，以及加强储备缓冲以应对资本流动的波动。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。