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国际财经 | 2017年 2月 2日 星期四 09:21 BJT

IMF副总裁就美国政策不确定性及贸易保护主义抬头发出警告

路透东京2月2日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏称，由于新政府的政策存在不确定性，所以美国经济成长前景仍然存在疑问，而发达经济体的保护主义抬头则可能影响亚洲繁荣，

古泽满宏周四在东京的一个研讨会上表示，亚洲表现仍然强劲，近期前景也仍然强劲，但风险主要偏下档。

“未来几个月不确定性仍将可能助长金融波动，”古泽满宏称，并呼吁弹性汇率，采取宏观审慎政策，以及加强储备缓冲以应对资本流动的波动。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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