IMF称从未要求中国央行向其公开额外的货币操作信息--新华

路透北京3月22日 - 新华社周二援引国际货币基金组织（IMF）新闻发言人声明称，从未要求中国央行向其公开额外的货币操作信息。

IMF声明表示，中国于去年底采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS），并按标准公开相关统计数据。除此之外，IMF并没有要求中国提交更多额外的信息。中国相关政府部门和IMF工作人员一致保持密切政策对话。

IMF有两级数据公布标准：数据公布通用系统（GDDS）和数据公布特殊标准（SDDS）。SDDS与GDDS框架基本一致，但SDDS对数据覆盖范围、公布频率、公布及时性、数据质量、公众可得性等方面要求更高，并且需按标准公布实体经济、财政、金融、对外和社会人口等五个部门的数据。

按照SDDS要求，中国一些统计数据首次对外发布，如中国人民银行和国家外汇管理局于去年发布官方储备资产、国际储备与外币流动性数据模板和全口径外债数据，财政部公布了分季度中央政府债务数据等。

IMF总裁拉加德之前在与中国总理李克强的会面中表示，中方近期就人民币汇率等问题加强对外政策沟通卓有成效，有力增强了国际市场的信心。IMF赞赏中方坚持深化改革，愿同中方加强沟通与配合，继续向市场发出积极信号。（完）