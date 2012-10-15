IMF迟到的承认：财政节支代价不菲

记者 Emily Kaiser/Sophie Knight; 编译 艾茂林/侯向明/戴素萍

路透东京10月15日电---听闻国际货币基金组织(IMF)承认错误估算了财政节支的代价,那些曾经接受过该组织紧急贷款援助的国家既感到幸灾乐祸,又平添一份沮丧,那是因为这种转变来得太晚,无法挽回他们过去遭受的经济痛苦.

像阿根廷、印尼和韩国这些曾被要求大刀阔斧削减预算、以换得IMF数以十亿美元计贷款的国家表示,IMF终於从亚洲和拉美金融危机期间犯下的错误当中汲取教训.

"人们从历史中学习经验,"印尼贸易部长Gita Wirjawan说."我们在1998年的遭遇的确十分痛苦.我们挺了过来,但愿...这种苦难能成为一种教训."

印尼在1997年亚洲金融危机期间与IMF签署100亿美元的贷款协议,从此走上经济改革之路,减支增税,关闭银行,并收紧货币政策.IMF认为这些措施有助於遏制经济下滑.

而到头来,印尼经济在1998年萎缩13%,与IMF预计的增长3%大相径庭.

IMF前总裁施特劳斯-卡恩在2010年时承认,该组织对亚洲"犯了错".

上周IMF公布的一项研究显示,激进紧缩措施给经济造成的损害程度可能是原先估计的三倍之大.

现任IMF总裁拉加德上周五在东京说,"提出建议和接受建议,有时候都很难."

依照这项研究结果,IMF软化了稍早对欧债危机的紧缩建议,目前其认为,迫使处在危机风口浪尖的希腊和其他重债国过快地削减赤字,效果可能适得其反.

**缓冲**

IMF的研究显示,紧缩措施对发达国家的影响在2009年之前和之後迥然不同.2009年时全球多数主要央行将利率下调至近零水准,以抗击金融危机.

正常来讲,当一国收紧财政政策时,央行可以下调利率来缓解这种冲击.但因为利率已经低到不能再低,货币政策在抵消预算紧缩影响的方面也就无能为力了.

"我们处在一个许多国家都陷入流动性困境的时期,"国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)."就像我们知道的那样,这并不意味着他们不能使用货币政策,而是说货币政策比平常时期都更加的受到约束.在这种情况下,就会在不被货币政策抵消的情形下,获得财政整固的效果."

回到1997年的印尼,当时IMF就建议削减预算同时并收紧货币政策,而这一政策长期以来一直遭人诟病,批评人士称此举导致经济下滑恶化.

IMF在1999年承认,当经济形势变得远比预计的恶化时,应该允许更加快速的实施政策宽松举措.但也应该怪政府没有适当的执行相关计划.

时至今日,IMF在亚洲的声誉仍然不怎麽样,亚洲国家已积累了约6万亿美元的外汇储备,部分原因就是为了确保他们再也不用去寻求援助.

**"注定失败"的策略**

阿根廷经济和公共财政部长Hernan Lorenzino称,IMF的认可是"第一步",这应会致使其改变在欧洲的政策导向.IMF在欧洲已向希腊、爱尔兰和葡萄牙提供了援助.

"再一次...IMF赞同那些注定会失败的政策条件和改革策略,接受纾困国家的经济衰退加深及失业率升高,导致债务难以为继,且社会不安,"Lorenzino在其对IMF的官方声明中写道.

阿根廷在过去10年陆续向IMF借贷约230亿美元,之後该国已偿还贷款,如今则直言抨击IMF对借款国所设下的条件.

韩国则在1997年向IMF借款210亿美元,并同意一项可能使其1998年的国内生产总值(GDP)从前一年的5.7%降至3%的经济计划.结果其经济在1998年萎缩了近6%.

当时率领韩国代表团负责1997年纾困案协商的Chung Duck-koo表示,IMF把货币危机误判为财政政策问题,且开错了改革处方.

至少有一个国家表示,其发现成功之路就是与IMF的经济处方背道而驰.

玻利维亚财长Luis Arce表示,在观察到IMF的政策在其他国家不管用後,其政府决定不理会IMF的政策.

Arce表示,对於IMF所建议的政策,其政府采取相反的作法,结果在2011年把极贫人口的比重降至仅略高於24%,2005年时则超过38%.从2005年到2011年,人均GDP增加了一倍.

"IMF的总裁们立意良好,但某些部门对於IMF内部应该要做的变革充耳不闻,"Arce表示."拉加德所能做的最好的事就是确保其良好立意能够传到下一层."(完)

--编译 艾茂林/侯向明/戴素萍; 审校 高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。