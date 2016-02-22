（修正）IMF总裁称G20应着重讨论政策溢出影响

（修改内文最后两段错别字，应为“沟通”，非“勾通”）

路透华盛顿2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，20国集团(G20)财长和央行总裁下周在上海召开会议时，应着重讨论他们的政策决定对全球经济的溢出影响。

“我想G20需要着重讨论溢出影响，以及现在正在实施的各项政策，”拉加德对记者表示。

拉加德称，眼下美国、日本和欧洲货币政策的“不一致”有待商榷，应加强协调。她还表示，G20财长应检视各国财政政策和结构性改革相互之间的影响。

她称，通过加强政策协调，主要经济体可以提高市场信心，限制对IMF其他成员国的溢出影响。随着中国经济放缓，目前很多石油和大宗商品出口国面临财政困难。

“我们面临2009年那样的情况吗？我不觉得。目前是否需要协调？是的，”拉加德称。

G20财长和央行总裁会议将于2月25-26日在上海举行，目前市场被油价和商品价格下跌，以及中国增长的不确定性所困扰。

拉加德表示，中国经济向内需拉动转型“不会是在公园里散步”，将带来经济上的困扰和波动，但她认为中国领导人在做出结构调整的决定时，清楚他们在全球经济中的影响力。

她并称已经敦促中国领导人更为清晰地沟通其政策意图。

拉加德表示，“良好的沟通至关重要。我以前这样说过，中国政府也听到了。”(完)