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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 2日 星期三 14:27 BJT

IMF总裁警告称金融市场波动对全球产生溢出风险

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三在雅加达表示，最近全球金融市场的动荡表明，风险从一个经济体溢出到另一个经济体的速度有多快。拉加德说，全球经济面临中国经济再平衡、日本增长缓慢、大宗商品价格下跌以及美国升息不确定性等诸多不利因素。路透

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