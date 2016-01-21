IMF将公开遴选新任总裁 拉加德曾表示有意连任

国际货币基金组织(IMF)表示，计划公开遴选新任总裁，将从周四起接受提名，而现任总裁拉加德已表示她对于继续领导该组织持开放态度。曾担任法国财政部长的拉加德于2011年获选为IMF总裁，五年任期将于7月5日结束。拉加德曾于10月表示，她已准备好连任，但这将交给IMF成员决定。路透