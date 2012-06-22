IMF总裁力促直接帮助欧洲受困银行

路透卢森堡6月21日电---国际货币基金组织(IMF)周四力促欧元区将援助直接导送至受困的银行,而非通过政府;IMF并呼吁欧洲央行(ECB)降息,称欧元的未来处於危急关头.

IMF总裁拉加德在欧元区财长会议後的记者会称,"我们正看到银行和欧元区国家面临更多紧张状况和严重的压力."

"为恢复信心,需再确认采取坚定而有力的行动,迈向完整的欧洲货币联盟."她说."目前,欧洲货币体系能否存活受到质疑."

欧元区部长们已准备向西班牙提供最高达1,000亿欧元,以援助该国的银行业.拉加德说,应直接对银行提供金融援助,而不是透过国家.

"疲弱的银行必须进行资本重整,最好是由欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)与银行直接联系起来,不要通过主权政府,为的是打破当前银行和国家间的负反馈循环."

拉加德还呼吁欧洲央行拿出"充分创造力"来执行货币政策,以帮助欧元区;IMF在一份针对欧元区的新报告也补充了细节.

"欧洲央行有放宽政策利率,并表明致力长期维持更宽松立场的空间,尽管空间有限."IMF在报告中称.

"如有必要,应采取非常规措施.这表示考虑非标准措施,譬如重新启用证券市场计划(SMP)、附带适当抵押品要求的额外长期再融资操作(LTRO),或推出某种形式的量化宽松."报告表示,那是指购债计画和长期贷款.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。