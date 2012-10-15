《萨默斯专栏》IMF的头号任务：坚守阵地 避免向节支倾斜

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence Summers) 编译 隋芬/程琳

路透10月14日电---如果说,全球经济在世界银行/国际货币基金组织(IMF)年会前已经有了麻烦,那麽很难相信会议开完後,经济就一帆风顺了.除了到访东京的与会官员给日本观光业带来略微提振外,确实不好说这次会议还有什麽立竿见影的效果.

美国仍在逼近财政悬崖,欧洲在努力避免危机,但只是从表面着手,并没有让人信服的增长政策,日本仍不景气,只要经济能有增长就谢天谢地了.

同时金砖国家各有一本难念的经,短期而言是财政失衡损害经济成长,长远来看腐败和人口问题给前景蒙上阴云.

在多数工业国家,起初的金融问题现在成了深层的结构性问题.假设美国和欧洲的经济增长能保持1990-2007年间平均速度的话,到今天国内生产总值(GDP)应该增长了10-15%,按理到2015年还会增长更多.当然这种计算也许有误导性,因为2007年全球GDP正是由那些导致金融泡沫的因素所拉高的.但即便2007年GDP被人为拉高了五个百分点,经济产出仍比美国和欧盟原应达到的水平少约一万亿美元,平均到每个美国家庭就是12,000美元还多.

以这样的结果看,国际经济合作的过程可以说是失败的.也许有人会说,一些主要参与国的领导层发生了失策.改革国际经济架构的呼吁将会出现.

这些都有其道理.政治不利因素在很多国家都会干扰必要的行动,因为国际进程盖不过国内需要.美国的政治在2012年总统大选前将一直失灵.在到了做决策的时候,欧盟有时会使美国国会显得像是一种效率脆弱的典范.在俄罗斯和中国,缺乏民选性的当局领导人在推动经济改革时会有困难.而对於印度和巴西那些有民意授权的领导人,情况也一样.

对政治失灵和国际合作程序的担忧肯定是有根据的.但能对任何国家的政治抱有的最大期望就是,它可以推动对严重问题的合理回应.如果就问题的起因或解决方法没有共识,要求政治系统以持续方式实施有力行动也是不切实际的.不幸的是,眼下的经济难题在很大程度上正是面临这种情形,尤其是在工业国家.

尽管对短期内刺激经济增长和创造就业、长期内控制债务累积规模的必要性已形成共识,但在如何操作的问题上,国家内部以及国与国之间都存在极大分歧.

可能被视作"正统观点"的看法,将我们当今面临的困难归咎於政府和民间过度借债.这种观点强调在长期内控制债务增长的必要性,鼓励采取紧缩的财政和货币政策,在刺激经济增长上强调着眼于长期的结构性措施,而非以需求为导向的短期措施.

另一种"需求支撑论",尽管承认需要控制债务增长和避免高通胀,但也强调短期内增加需求的必要性,认为这是启动经济增长引擎,避免陷入恶性循环的手段.

过去几年中,国际经济对话都在上述两种观点之间摇摆不定.当经济忧虑格外强烈的时候,例如2009年春季和眼下,IMF和许多货币及财政当局就会倾向於强调需求支撑论.但只要乌云开始散去,正统论又会重浮水面,焦点又会转向财政收缩和长期金融财政健康上去.

不论你信奉哪种经济观点,这都是危险的循环.医生开抗生素的时候会警告病人,即使很快就有好很多的感觉,也必须坚持吃完整个疗程,否则病情可能重现,而且更糟糕的是抗药性可能更强.经济政策又何尝不是这样.正统论者很重视连贯性.像我一样看重刺激需求的人,也担心扩张性政策实施时间太短会不足以提振经济增长,从而让政策有效性遭到质疑,甚至失去外界信心.

此次东京会议或许不会有立竿见影的效果.但如能挺过下一波经济动荡,IMF承认有必要维持需求、避免向财政紧缩过度倾斜,对中期而言就非常重要,或者说,只有能挺过下一波动荡,IMF此番看法才有意义.(完)

--编译 隋芬/程琳; 审校 高琦

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