《萨默斯专栏》IMF的头号任务：坚守阵地 避免向节支倾斜

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 萨默斯(Lawrence Summers) 编译 隋芬/程琳
路透10月14日电---如果说,全球经济在世界银行/国际货币基金组织(IMF)年会前已经有了麻烦,那麽很难相信会议开完後,经济就一帆风顺了.除了到访东京的与会官员给日本观光业带来略微提振外,确实不好说这次会议还有什麽立竿见影的效果.
美国仍在逼近财政悬崖,欧洲在努力避免危机,但只是从表面着手,并没有让人信服的增长政策,日本仍不景气,只要经济能有增长就谢天谢地了.
同时金砖国家各有一本难念的经,短期而言是财政失衡损害经济成长,长远来看腐败和人口问题给前景蒙上阴云.
在多数工业国家,起初的金融问题现在成了深层的结构性问题.假设美国和欧洲的经济增长能保持1990-2007年间平均速度的话,到今天国内生产总值(GDP)应该增长了10-15%,按理到2015年还会增长更多.当然这种计算也许有误导性,因为2007年全球GDP正是由那些导致金融泡沫的因素所拉高的.但即便2007年GDP被人为拉高了五个百分点,经济产出仍比美国和欧盟原应达到的水平少约一万亿美元,平均到每个美国家庭就是12,000美元还多.
以这样的结果看,国际经济合作的过程可以说是失败的.也许有人会说,一些主要参与国的领导层发生了失策.改革国际经济架构的呼吁将会出现.
这些都有其道理.政治不利因素在很多国家都会干扰必要的行动,因为国际进程盖不过国内需要.美国的政治在2012年总统大选前将一直失灵.在到了做决策的时候,欧盟有时会使美国国会显得像是一种效率脆弱的典范.在俄罗斯和中国,缺乏民选性的当局领导人在推动经济改革时会有困难.而对於印度和巴西那些有民意授权的领导人,情况也一样.
对政治失灵和国际合作程序的担忧肯定是有根据的.但能对任何国家的政治抱有的最大期望就是,它可以推动对严重问题的合理回应.如果就问题的起因或解决方法没有共识,要求政治系统以持续方式实施有力行动也是不切实际的.不幸的是,眼下的经济难题在很大程度上正是面临这种情形,尤其是在工业国家.
尽管对短期内刺激经济增长和创造就业、长期内控制债务累积规模的必要性已形成共识,但在如何操作的问题上,国家内部以及国与国之间都存在极大分歧.
可能被视作"正统观点"的看法,将我们当今面临的困难归咎於政府和民间过度借债.这种观点强调在长期内控制债务增长的必要性,鼓励采取紧缩的财政和货币政策,在刺激经济增长上强调着眼于长期的结构性措施,而非以需求为导向的短期措施.
另一种"需求支撑论",尽管承认需要控制债务增长和避免高通胀,但也强调短期内增加需求的必要性,认为这是启动经济增长引擎,避免陷入恶性循环的手段.
过去几年中,国际经济对话都在上述两种观点之间摇摆不定.当经济忧虑格外强烈的时候,例如2009年春季和眼下,IMF和许多货币及财政当局就会倾向於强调需求支撑论.但只要乌云开始散去,正统论又会重浮水面,焦点又会转向财政收缩和长期金融财政健康上去.
不论你信奉哪种经济观点,这都是危险的循环.医生开抗生素的时候会警告病人,即使很快就有好很多的感觉,也必须坚持吃完整个疗程,否则病情可能重现,而且更糟糕的是抗药性可能更强.经济政策又何尝不是这样.正统论者很重视连贯性.像我一样看重刺激需求的人,也担心扩张性政策实施时间太短会不足以提振经济增长,从而让政策有效性遭到质疑,甚至失去外界信心.
此次东京会议或许不会有立竿见影的效果.但如能挺过下一波经济动荡,IMF承认有必要维持需求、避免向财政紧缩过度倾斜,对中期而言就非常重要,或者说,只有能挺过下一波动荡,IMF此番看法才有意义.(完)
--编译 隋芬/程琳; 审校 高琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。