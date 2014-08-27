IMF总裁拉加德因涉政治丑闻遭到调查--消息

路透巴黎8月27日 - 接近国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的消息人士称，曾任法国财长的拉加德周三已经受到法国司法当局正式调查，因其牵涉一桩持续很久的政治丑闻案。

拉加德之前是以证人身份在巴黎接受问询。消息人士称，拉加德认为当局调查她的决定毫无根据且将提出申诉。法国司法界一位消息人士也证实了当局的举措。

根据法国法律，一旦司法当局认为某人有不法行为嫌疑时，就会展开正式调查，但不一定变成诉讼。

针对企业大亨Bernard Tapie的调查案中，包括拉加德在内，前总统萨科齐的数名内阁成员都被卷入。(完)

(编译 朱晓军/洪曦; 审校 蔡美珍)

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