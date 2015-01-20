IMF调降成长展望 呼吁采取宽松政策

资料图片：IMF总裁拉加德在圣地亚哥举行的一场经济论坛上讲话。 REUTERS/Alex Ibanez

路透北京1月20日 - 国际货币基金组织(IMF)周二降低对2015年全球经济增长的预测，并呼吁多国政府与央行采取宽松的货币政策和结构性改革，以支持经济成长。

IMF在其最新的全球经济展望报告中预测，2015年全球经济料成长3.5%，2016年成长3.7%，均下调了0.3个百分点。

“支撑经济的新因素，比如油价下跌以及欧元和日圆贬值，难敌持续不断的负面因素影响，比如危机后遗症以及许多国家潜在成长速度下降，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在IMF发表的声明中表示。

IMF建议发达经济体保持宽松的货币政策，避免实质利率上升。目前低油价提高了发生通缩的风险。

如果政策利率不能进一步下调，IMF建议“通过其它手段”来实施宽松的政策。

在其他主要经济体表现暗淡情景下，美国经济是唯一亮点，2015年经济增长率从10月预估的3.1%上调至3.6%。

欧元区经济增长预估更加疲弱，只有西班牙经济增长预估被上修。美国经济增强基本能抵消欧元区经济减弱。

新兴经济体的增长预估亦普遍被下调，原油出口国俄罗斯、尼日利亚和沙特的预估下调幅度最大。

IMF预计，中国经济增长放缓引发的政策回应将更为有限，因为北京当局更为担心信贷和投资快速增长带来的风险。

IMF还下调巴西和印度经济增长预估。

IMF报告指出，油价下滑将赋予新兴经济体央行推迟升息的余地，但“支持经济增长的宏观经济政策空间仍有限。”

IMF称，油价下滑还让一些国家有机会改革能源补贴和税收。

大宗商品进口国与出口国的经济前景将愈发背道而驰。

石油出口国可以利用在高油价时积累的资金，并可以进一步允许本币大幅贬值，以缓冲油价下跌带来的经济冲击。

该报告基本与IMF总裁拉加德上周的讲话一致。拉加德称，油价下跌与强劲的美国经济增长不大可能使IMF的看法更乐观。

她说，欧元区和日本可能面临长期的低增长和处于危险水平的低通胀。

该报告和拉加德都认为，随着美国收紧货币政策而出现的资金回流可能促使新兴经济体金融市场发生波动。

外界普遍预计美联储将在今年的某个时间开始升息。(完)

(编译 张涛/杜明霞/李春喜 审校 张明钧/艾茂林/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。