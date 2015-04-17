前IMF总裁拉托涉嫌洗钱 陷入初步反腐败调查

路透马德里4月16日 - 西班牙司法官员表示，周四对前国际货币基金组织(IMF)总裁拉托的住所和办公室进行了搜查，这是针对拉托的个人财富进行的税收和洗钱调查的一部分。

拉托曾经担任西班牙经济部长，稍早的镜头显示，他穿着西装未打领带，被警察和税务官员从住所带离，当时有很多媒体在场。

一位司法消息人士称，拉托配合了相关部门的调查，随后被释放。相关部门取得了与调查有关的文件。

西班牙埃菲通讯社引述拉托的话报导称，他“相信西班牙的司法系统”而且配合了调查官员的工作。

该司法消息人士表示，现在司法官员将根据这些文件决定，对拉托涉嫌洗钱、欺诈和隐瞒资产的怀疑是否有法律依据。随后司法官员将决定是否指派一名地方法官，针对拉托启动正式的司法程序。

律所Oliva-Ayala证实，他们是拉托的代理律师，但不能立即发表评论。记者尝试联系此前代表拉托行事的人员的电话和电邮，但未获回复。

根据一份简短的法院声明，西班牙国家检察官要求对拉托的住所进行搜查，这是针对拉托和“其他人”的调查的一部分。该声明未提供更多细节。

拉托还曾担任西班牙副首相，是西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所在的西班牙人民党的重要人物，其他两个司法案件也牵连到他。

西班牙下个月将举行地区和地方选举，年底前举行大选。由于近年党内重要人物卷入贪污调查，人民党料在选举中遭受重大损失。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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