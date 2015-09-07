美国若未通过IMF配额改革计划 将采取临时方案--IMF官员

路透伦敦/华盛顿9月4日 - 国际货币基金组织(IMF)的一位高级官员周五表示，IMF就配额制度改革达成一项折衷协议的可能性越来越大；这项改革旨在提高新兴经济体的影响力。

IMF在2010年提出了一项改革计划，拟给予新兴市场更大的投票权，并将IMF的资源扩大一倍，但该计划因未获美国国会批准而被推迟。

IMF理事会表示，若美国国会不能在9月15日的最后期限前通过改革方案，则IMF将在月底讨论一项“临时解决方案”。可选方案包括在不要求改变美国配额的情况下，提高主要新兴经济体的配额。

IMF代表孟加拉、不丹、印度和斯里兰卡的执行董事Rakesh Mohan向路透表示：“这种情况发生的可能性越来越大。”

“我们可能会像2008年时那样做一些特别的调整。对于中国和印度这些在IMF份额偏低最为严重的国家，可能提高它们的份额比重。”

这番评论暗示，新兴市场中对于折衷办法的反对声可能正在减弱。

“这是对(美国)政府和国会发出的信号，全世界已经做好准备，没有他们也要继续，”彼得森国际经济研究所高级研究员Jacob Funk Kirkegaard说。

但巴西驻IMF执行董事会的代表Otaviano Canuto表示，他的国家对全方位改革仍抱有希望，尽管他指出，谈判“有可能”导致某种临时性调整，以此作为权宜之计。

“我们还没有放弃，”他在华盛顿的办公室接受采访时指出，给予美国国会的最后期限是2015年年底。

所谓的临时性调整可能会导致美国的配额从目前的17.7%下降，但仍会高于使其拥有IMF重大决策否定权的15%门槛。

不过，此举将无法满足原先所设想的治理及出资调整。而任何临时性调整也必须获得美国的支持。

IMF每个成员国拥有的配额多寡是依据其在全球经济的相对实力。该配额决定了成员国对IMF的资金贡献承诺以及表决权力。

巴西前任派驻IMF的执行董事和俄罗斯曾经联手推动一项第二方案。该案提议IMF委员会把资源增加一倍的问题与委员会架构改革分开来，并要求美国在该改革方案获批以前暂时放弃否决权。

但Canuto说，他不清楚这个选项是否仍可行，因为委员会尚未讨论过这些选项，也没有安排讨论日程。

Mohan说，以往在配额问题上，IMF有时必须以强硬姿态才能取得进展。然而，像目前这样，把最新改革举措拖后五年的情况，是前所未有的。(完)

(编译 汪红英/郑茵/李婷仪 审校 龚芳/张若琪/许娜)

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