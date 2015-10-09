拉加德称IMF份额改革或不得不采取替代作法

路透利马10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，尽管美国国会就是否通过更广泛治理改革一事陷入僵局，但IMF或将推动采取过渡措施，好让新兴市场有更大话语权。

在2010年同意的改革，将让巴西、中国、印度和俄罗斯跻身为IMF前10大股东，但仍需要美国国会的通过，这让那些努力争取更多投票权的新兴市场感到沮丧，并促使欧洲方面对美国孤立风险发出警告。

IMF政策制定者已表示，他们将在12月中旬之前拿出如何推进改革的设想。拉加德称，时间正在慢慢过去。

“如果要拖更长的时间，我们就必须要考虑其他的解决之道，”拉加德在记者会上表示。其并称，这将不会代替正式的改革。

选项之一是，在不改变美国地位的情况下，特别增加重要新兴国家的份额，不过24个发展中国家所组成的集团(G24)持续施压，要求更为激进的替代方案。

若采取过渡措施，将降低美国国会通过改革的压力。

IMF谘询委员会主席、墨西哥央行总裁卡斯腾斯对路透表示，“最好的可能结果将是让美国来处理...这是最佳选项，我们也期望能够实现。”

即便是特别增加重要新兴经济体的份额，也将需要美国的支持。在被问及美国是否将支持过渡措施时，美国财政部长雅各布·卢表示，没有次佳的选项。

“我认为，大家都已经意识到了(过渡措施的)必要性，而且越来越能接受(采取过渡措施)...”他告诉记者。

“通常情况下，当事情比较棘手时，也正是人们认识到有必要去做这些事的时候。”

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，美国需要再度承担起对国际金融组织所负的责任。

“我会说这么做符合美国的利益，”迪塞尔布洛姆说，“他们不应该被孤立，尤其是在中国在组织中越来越活跃的情况下，我们对此表示欢迎。”(完)