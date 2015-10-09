拉加德称IMF份额改革或不得不采取替代作法

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透利马10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，尽管美国国会就是否通过更广泛治理改革一事陷入僵局，但IMF或将推动采取过渡措施，好让新兴市场有更大话语权。
在2010年同意的改革，将让巴西、中国、印度和俄罗斯跻身为IMF前10大股东，但仍需要美国国会的通过，这让那些努力争取更多投票权的新兴市场感到沮丧，并促使欧洲方面对美国孤立风险发出警告。
IMF政策制定者已表示，他们将在12月中旬之前拿出如何推进改革的设想。拉加德称，时间正在慢慢过去。
“如果要拖更长的时间，我们就必须要考虑其他的解决之道，”拉加德在记者会上表示。其并称，这将不会代替正式的改革。
选项之一是，在不改变美国地位的情况下，特别增加重要新兴国家的份额，不过24个发展中国家所组成的集团(G24)持续施压，要求更为激进的替代方案。
若采取过渡措施，将降低美国国会通过改革的压力。
IMF谘询委员会主席、墨西哥央行总裁卡斯腾斯对路透表示，“最好的可能结果将是让美国来处理...这是最佳选项，我们也期望能够实现。”
即便是特别增加重要新兴经济体的份额，也将需要美国的支持。在被问及美国是否将支持过渡措施时，美国财政部长雅各布·卢表示，没有次佳的选项。
“我认为，大家都已经意识到了(过渡措施的)必要性，而且越来越能接受(采取过渡措施)...”他告诉记者。
“通常情况下，当事情比较棘手时，也正是人们认识到有必要去做这些事的时候。”
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，美国需要再度承担起对国际金融组织所负的责任。
“我会说这么做符合美国的利益，”迪塞尔布洛姆说，“他们不应该被孤立，尤其是在中国在组织中越来越活跃的情况下，我们对此表示欢迎。”(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。