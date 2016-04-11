美国财长呼吁进一步推进IMF改革

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿4月11日 - 美国财政部长雅各布·卢周一表示，美国和其他国家必须要协同一致，进一步推动国际货币基金组织(IMF)改革，要更加关注汇率，经常帐目的失衡以及全球需求不足。
“我们必须要同我们的伙伴国一同推动IMF现代化，必须赋予IMF更大的监督汇率、经常帐失衡和全球总需求短缺的职权。”雅各布·卢说道。
此外他还称，“当涉及到经济数据时，尤其是同外汇储备相关的数据时，”IMF亦应进一步提高成员国的透明度。
本周IMF和世界银行将在华盛顿召开每年的春季会议，预期IMF届时将会调降其对全球经济增长预估。
美国是IMF和世行的最大股东国。
在拖延了五年之后，美国国会于去年12月批准了IMF的改革，给与新兴经济体更大话语权。巴西、中国、印度和俄罗斯亦跻身IMF前10大成员国。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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