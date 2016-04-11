美国财长呼吁进一步推进IMF改革

路透华盛顿4月11日 - 美国财政部长雅各布·卢周一表示，美国和其他国家必须要协同一致，进一步推动国际货币基金组织(IMF)改革，要更加关注汇率，经常帐目的失衡以及全球需求不足。

“我们必须要同我们的伙伴国一同推动IMF现代化，必须赋予IMF更大的监督汇率、经常帐失衡和全球总需求短缺的职权。”雅各布·卢说道。

此外他还称，“当涉及到经济数据时，尤其是同外汇储备相关的数据时，”IMF亦应进一步提高成员国的透明度。

本周IMF和世界银行将在华盛顿召开每年的春季会议，预期IMF届时将会调降其对全球经济增长预估。

美国是IMF和世行的最大股东国。

在拖延了五年之后，美国国会于去年12月批准了IMF的改革，给与新兴经济体更大话语权。巴西、中国、印度和俄罗斯亦跻身IMF前10大成员国。(完)