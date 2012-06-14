IMF总裁敦促成员国批准投票权改革方案

路透华盛顿6月13日电---国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周三敦促成员国批准2010年达成的IMF投票权改革方案，此举将令中国的投票权升到第三位，还会给巴西、俄罗斯等新兴经济体更大的话语权。

IMF治理与份额改革进展缓慢，导致新兴经济体日渐不满。IMF召开执行董事会会议，评估2010年改革方案的进展情况。拉加德在会後发表了上述讲话。

许多成员国按计划应在IMF和世界银行（World Bank）今年10月在东京召开会议前批准这项改革。

这项改革方案还需获得美国国会的批准，因需要其批准向IMF增加注资，美国国会在11月总统大选前不太可能通过这项方案。

拉加德在声明中称：“我呼吁剩下的成员国尽快完成必要的法律步骤和其他法律程序，以便在约定的时间框架内实施这些重要的改革。”

根据改革方案，IMF的配额或成员国会费将增加一倍，24个席位的执行董事会构成也将调整，其中由欧洲国家占据的两个席位将分配给新兴经济体。

截至周二，占据66.84%份额的107个成员国已经批准了增加配额的改革方案，还有81个成员国没有批准。

IMF在执行董事会会议後发表声明称：“时间已经不多，距理事会建议时间表仅剩四个月，各方还需加大努力，让2010年治理及配额改革方案在10月的2012年IMF/世界银行年会召开前生效。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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