《独家新闻》俄罗斯希望IMF在没有美国的支持下也能推进改革计划-消息人士

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透华盛顿/莫斯科3月6日 - 消息人士表示，俄罗斯官员希望国际货币基金组织(IMF)在没有美国支持的情况下也能推进计划中的改革，这可能意味着IMF在重大决策上可无需理会美国的否决权。
两位20国集团(G20)消息人士本周告诉路透，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)在上月底悉尼G20财长会议上提出了这个想法。
美国国会未能通过向IMF注资令IMF无法推进2010年达成的改革计划，该计划能令IMF的资源翻倍，并给予中国等新兴市场国家更多话语权。
美国是唯一一个持有IMF控制票数的国家，这意味着IMF要执行任何重大决策都需要经过美国的批准。
在没有美国支持的情况下推进改革可能需要对IMF的规则作出复杂的改变，但该议题的讨论显示出G20内部对奥巴马政府无法赢得所需的国会支持感到沮丧。
第三位消息人士没有证实该议题是由俄罗斯提出的，但表示G20普遍同意给予美国更多时间，到4月IMF和世行会议后才采取更激进的措施。三位消息人士都不愿具名。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。