《独家新闻》俄罗斯希望IMF在没有美国的支持下也能推进改革计划-消息人士

路透华盛顿/莫斯科3月6日 - 消息人士表示，俄罗斯官员希望国际货币基金组织(IMF)在没有美国支持的情况下也能推进计划中的改革，这可能意味着IMF在重大决策上可无需理会美国的否决权。

两位20国集团(G20)消息人士本周告诉路透，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)在上月底悉尼G20财长会议上提出了这个想法。

美国国会未能通过向IMF注资令IMF无法推进2010年达成的改革计划，该计划能令IMF的资源翻倍，并给予中国等新兴市场国家更多话语权。

美国是唯一一个持有IMF控制票数的国家，这意味着IMF要执行任何重大决策都需要经过美国的批准。

在没有美国支持的情况下推进改革可能需要对IMF的规则作出复杂的改变，但该议题的讨论显示出G20内部对奥巴马政府无法赢得所需的国会支持感到沮丧。