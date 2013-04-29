IMF报告称新兴亚洲国家面临“中等收入陷阱”风险

路透新加坡4月29日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，亚洲中等收入经济体的增长前景要好于全球其他地区国家，不过要达到发达国家水平，亚洲国家必须改善政府机制并放宽僵化的劳动力和产品市场。

IMF在最新的亚太经济展望报告中称，“亚洲新兴经济体容易陷入‘中等收入陷阱’，即经济在达到中等收入水平之后面临停滞风险，无法晋身发达经济体行列。”

“亚洲中等收入经济体陷入增长持续放缓的风险要低于其他地区的中等收入国家。不过，它们在机制方面的表现相对较弱，”IMF称。

IMF认为，印度、菲律宾、中国和印尼需要改进经济机制，此外印度、菲律宾和泰国还因基础设施落后面临较大的增长放缓风险。

报告将机制优势定义为表现出较高的政治稳定性、较好的政府能力，以及冲突和腐败较少。在机制优势环节的得分中，马来西亚和中国在新兴亚洲经济体中排名最靠前，而印尼、印度和菲律宾则垫底。

IMF补充道，许多亚洲发展中国家对产品实施的严格监管规则仍有相当多的放松空间，某些情况下劳动力市场也是如此。

该组织称，各种各样的统计数据表明，中国和印度的趋势增长率已然放缓。中国趋势增长率似乎已在2006-07年达到约11%的峰值；印度趋势增长率现为6-7%左右，金融危机爆发前约为8%。

“相比之下，除越南以外，大多数东盟(ASEAN)国家的趋势增长率依然稳固，甚至有所上升，”IMF称。

IMF近期下调对今明两年大中华区、印度、韩国和新加坡的经济增长预估，但上调对马来西亚和菲律宾的经济增长预估。不过，该组织对近期前景的看法普遍呈正面。

“亚洲经济成长或将在2013年内逐渐加快至5.75%左右，受益于外部需求增强及国内需求依然强劲，”IMF称，并补充道全球经济面临的风险已经减轻，主要原因是欧元区陷入严重危机的风险下降，同时美国“财政悬崖”问题暂时缓解。(完)

(编译 李春喜/许娜; 审校 张明钧)

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