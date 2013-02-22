IMF敦促日本采取更多措施重振经济

国际货币基金组织在给20国集团(G20)的报告中称，对日圆大幅贬值的担忧被过分夸大，日央行应采取更有力的行动来重振国内经济。报告称，日本央行设定2.0%的通胀目标，并改为采用无限量资产购买政策，是朝正确方向迈出的步骤，但还需做出更多努力。路透