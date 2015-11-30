焦点：IMF同意人民币入篮 给予其储备货币地位

图为香港一家货币兑换处外人民币、美元和欧元兑换服务的广告牌。 REUTERS/Tyrone Siu

路透华盛顿11月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周一一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这是中国争取作为一个全球性经济体获得承认的努力取得的一项胜利。

IMF决定将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，这是中国经济融入全球金融体系的一个重要里程碑。它是对中国在改革方面所取得进展的认可。

为符合IMF要求，中国政府在近几个月采取了一系列改革行动，包括允许外资更大程度地参与中国外汇市场、提高发债频率以及延长人民币交易时间。

IMF总裁拉加德已明确表示，不希望中国政府就此止步。她与IMF专家此前均赞成人民币入篮。

中国人民银行表示，此举意味着国际社会对中国在国际经济金融舞台上发挥积极作用有更多期许。人民币进入SDR也得到了美英等国的支持。

“中方将继续坚定不移地推进全面深化改革的战略部署，加快推动金融改革和对外开放，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定和完善全球经济治理做出积极贡献，”该央行在声明中表示。

人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，符合预期。此前针对SDR权重计算公式的检视还将欧元份额下调超过6个百分点。

要进入SDR篮子，人民币需要满足“可自由使用”的条件，即广泛用于国际支付并在外汇市场中被广泛交易--人民币在2010年上一次审议中未能达到这项要求。

人民币2016年10月开始纳入货币篮子，主要具有象征性意义，对金融市场而言并没有什么直接影响。但这是首次在SDR货币篮子中加入一种额外的货币。货币篮子决定了成员国从IMF获得贷款的货币构成。

“最终，中国像许多国一样，希望美元结束其作为全球储备货币的霸主地位，”Stewart Capital Advisors投资长Malcolm Polley说。

“而要做到这一点，除非有另一支货币从地缘政治角度来看和美元一样安全。”

**欧元给人民币腾出空间**

新的SDR货币篮子计算公式更多考虑了金融变量，而对出口的重视程度降低，反映了计算方法长期以来一直所受到的批评，不过同时也将欧元权重由37.4%降至30.93%。

将人民币纳入SDR后，英镑和日圆所占权重将分别降至8.09%和8.33%，美元权重基本保持不变，为41.73%。

人民币入篮后，随着各国央行和外国投资基金调整投资组合，以反映人民币的最新地位，还可能助燃对人民币以及人民币计价资产的需求。

但分析师称，只要中国不彻底放开资本管制，并允许人民币汇率自由浮动，那么投资者可能仍会保持谨慎立场。

“‘可自由使用’意味着外汇储备管理机构和官方机构可以自由使用，”花旗G10外汇策略部主管Steven Englander表示。

“但如果看一下流动性的常规定义，实际上意思是，不只是你和你的伙伴可以用，而且全世界都可以用。”

IMF称，中国相对较高的利率可能会增加SDR利率--有可能推升部分借款方获得IMF贷款的成本。IMF将在4月时考虑这种变化对财政的影响。(完)