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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 08:57 BJT

全球金融：全球央行第一季美元储备增长，澳元和加元储备亦攀升--IMF

IMF数据公布后，澳元兑加元 下跌0.8%，报0.9630加元。

澳元兑美元 跌1.2%，报0.9163美元。美元兑加元 上涨0.5%至1.0531加元。

第一季全球央行储备增至创纪录的11.09万亿美元，其中澳元和加元各占0.9%。

IMF此项报告旨在以更大范围的检视，来提高全球金融数据透明度。这也反映全球央行不断将储备多样化的趋势。

第一季已分配储备降至6.05万亿美元，或54.6%，前季为6.08万亿美元。未分配储备，即未知且据信多数为中国持有的储备升至5.04万亿美元，前季为4.9万亿美元。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张明钧/李婷仪)
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