IMF总裁警告称金融市场波动对全球产生溢出风险（更新版）

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
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路透雅加达9月2日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三在雅加达表示，最近全球金融市场的动荡表明，风险从一个经济体溢出到另一个经济体的速度有多快。
“过去几周的情况表明，亚洲对全球经济的有多重要，一个亚洲市场出现问题就全球其他地区产生多大的影响，”拉加德在雅加达的一次会议上表示。
自从中国上月意外令人民币贬值以来，全球股市及许多新兴市场货币出现大幅波动。
拉加德说，全球经济面临中国经济再平衡、日本增长缓慢、大宗商品价格下跌以及美国升息不确定性等诸多不利因素。
她还说，每个国家必须实施适合自己的政策，但大多数国家的政策应包括进一步加强审慎的财政政策，抑制信贷过度增长，通过调整汇率来抵御冲击，保持充足的外汇储备，并且要强化监管。
“当局和监管者必须时刻保持警惕，尤其是对于新的创新产品...无论这些产品涉及传统银行、具有颠覆性的银行系统或是影子银行系统，监管者必须对相关风险加以监控，”拉加德说。
她还表示，像亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)、亚洲开发银行和世界银行这样的国际机构应该协同努力，以满足区域内较高的基础设施融资需求。(完)
(编译 刘秀红；审校 李春喜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。