IMF总裁警告称金融市场波动对全球产生溢出风险（更新版）

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路透雅加达9月2日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三在雅加达表示，最近全球金融市场的动荡表明，风险从一个经济体溢出到另一个经济体的速度有多快。

“过去几周的情况表明，亚洲对全球经济的有多重要，一个亚洲市场出现问题就全球其他地区产生多大的影响，”拉加德在雅加达的一次会议上表示。

自从中国上月意外令人民币贬值以来，全球股市及许多新兴市场货币出现大幅波动。

拉加德说，全球经济面临中国经济再平衡、日本增长缓慢、大宗商品价格下跌以及美国升息不确定性等诸多不利因素。

她还说，每个国家必须实施适合自己的政策，但大多数国家的政策应包括进一步加强审慎的财政政策，抑制信贷过度增长，通过调整汇率来抵御冲击，保持充足的外汇储备，并且要强化监管。

“当局和监管者必须时刻保持警惕，尤其是对于新的创新产品...无论这些产品涉及传统银行、具有颠覆性的银行系统或是影子银行系统，监管者必须对相关风险加以监控，”拉加德说。

她还表示，像亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)、亚洲开发银行和世界银行这样的国际机构应该协同努力，以满足区域内较高的基础设施融资需求。(完)

(编译 刘秀红；审校 李春喜)

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