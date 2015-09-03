IMF报告警告称全球经济面临的下行风险上升

路透华盛顿9月2日 - 国际货币基金组织(IMF)工作人员周三警告称，全球经济所面临的下行风险已上升，包括中国经济放缓和股市震荡加剧在内的威胁可能严重削弱全球经济前景。

IMF工作人员为20国集团(G20)财政官员会议准备的一份报告指出了一系列潜在风险，包括美元升值、新兴市场货币贬值、大宗商品价格下跌及资本流入减弱等。

“风险倾向于下档，而且如果部分风险同时出现，则暗示前景要疲弱得多，”IMF为周五和周六G20会议准备的报告称。

IMF在7月将2015年全球经济增长预估下调至3.3%，并预计中国经济增长将放缓至6.8%。人民币贬值和中国经济增长忧虑已刺激全球金融市场剧烈波动。

IMF工作人员表示，虽然市场动荡，但中国应继续改革以实现经济自由化。

“股市近期大幅修正应不会阻碍当局继续推进改革、让市场机制在经济中发挥更为决定性作用、消除扭曲以及强化制度的努力，”报告称。

报告还表示，在过去六个月中，G20国家出台政策以支持增长的需求更加迫切，发达经济体实施宽松的货币政策“十分关键”。报告并强调，有理由实施结构性改革，以提升潜在产出和生产率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)应当“依据数据情况”作出政策决定。市场密切关注该央行定于9月16-17日举行的下次政策会议，以观其是否将实施自2006年以来的首次升息。

报告称，日本央行应该准备进一步放宽政策，欧洲央行则应扩大资产购买计划，除非目前显出企稳迹象的欧元区通胀率回升幅度足够高。

但是，虽然发达经济体的经济活动今明两年预计将温和回暖，但新兴市场的前景更令人担心，他们的政策回应也会更难。

报告还称，尽管对于降息和增支空间有限的国家来说，允许本币贬值很重要，但汇率下跌会令通胀前景恶化。(完)

(编译 汪红英/许娜/徐文焰/白云; 审校 李爽/杜明霞/张若琪)

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