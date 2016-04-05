焦点：IMF总裁疾呼全球采取更强力行动提振增长 因下行风险渐增

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透法兰克福4月5日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二拉高分贝呼吁全球各经济体采取更强力措施提振增长，警告若不果断行动，下行风险将增加。
拉加德在法兰克福歌德大学的演讲中提出了明确措施，包括美国应提高最低薪资，欧洲应改善职训，新兴经济体则应降低燃料补贴并提振社会支出。
她表示，自2007-2009年全球金融危机以来的复苏“依然太缓慢、太脆弱，这股复苏能否持久，风险正在上升。”
“让我明讲吧：我们处于警戒，而非情况告急。增长动能已有所丧失。”拉加德在准备好的讲稿中称。
“然而，如果决策者能勇敢面对挑战并协力行动，将对全球信心--及全球经济--发挥实质的正面效应。”
距离拉加德讲话再有不到两周时间，IMF的188个成员国的高级部长、央行官员和其他官员将齐聚华盛顿，参加IMF和世界银行春季会议，以评估全球经济的健康状况。
虽然美国经济复苏在增加力度、墨西哥等新兴市场表现良好，但IMF警告令人失望的主要是欧洲和日本，而中国增长放缓打击了出口大宗商品的国家，包括巴西和俄罗斯。
为了应对这些不利因素，拉加德呼吁加快结构性经济改革，扩大财政支持并持续施行宽松货币政策。
她还首次为这些领域开出了具体政策措施。
她说，上调最低工资、扩大对贫困工作人口的减税，并提高家庭休假福利，这些措施或许能帮助扩大美国的劳动力规模。
但控制美国国会的共和党议员阻碍了这些提案的进展。
拉加德称，欧元区国家应实行更好的培训和就业媒合政策，以帮助降低年轻人失业率。
她还呼吁实施更好的税赋奖励措施以鼓励研发投资，并增加这方面的公共开支；她引述IMF研究报告显示，在未来20年时间内，发达经济体研发支出增加40%，可产生5%的国内生产总值(GDP)增幅。
她还称，由于当前支出偏低，可能得为相关措施付出一些财政成本，约为每年GDP的0.4%。
拉加德说，一些国家债台高筑且还在增加，同时借款成本偏高，他们应进行进一步的财政整顿。但她在讲话中没有提及IMF与欧洲债权人以及希腊之间的新救助计划谈判。
周末期间，维基解密网站公布了一份显然是IMF电话会议的文字记录，声称IMF人员可能会威胁退出希腊救助计划，作为迫使欧洲进一步减免希腊债务的谈判策略。拉加德对此予以否认。(完)
(编译 张若琪/李春喜/王颖；审校 孙茉莉/王洋/张明钧)
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透东京1月18日 - 路透调查显示，日本在始于今年4月财年的经济增幅料将略微超过上月预估，但在美国总统当选人特朗普准备就职之际，经济前景具有高度不确定性。
路透伦敦1月17日 - 千呼万唤始出来，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)终于说出她对脱欧的真实想法：英国决意走自己的路，完全脱离欧盟，同时希望欧盟同意全面性的贸易协议。