新闻稿：IMF就中国央行调整人民币汇率中间价形成机制发表声明

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿8月11日 - 以下为国际货币基金组织(IMF)声明全文译稿：
中国调整人民币汇率中间价形成机制，是令人欢迎的一步，这允许市场力量在决定汇率方面发挥更大作用。其影响将取决于新的外汇机制如何实施。对于中国来讲，提高汇率弹性很重要，因中国正在努力让市场力量在经济中发挥决定性作用，并迅速融入全球金融市场。我们相信中国可以，也应该致力于在两到三年内实现有效的浮动汇率机制。
关于IMF正在研究的特别提款权(SDR)货币篮子问题，中国外汇政策调整对人民币可能纳入该货币篮子的决定没有直接影响。不过，如果人民币被纳入SDR篮子，提高汇率的市场化程度将有助于SDR运作。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。