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中国财经 | 2015年 8月 12日 星期三 11:13 BJT

新闻稿：IMF就中国央行调整人民币汇率中间价形成机制发表声明

路透华盛顿8月11日 - 以下为国际货币基金组织(IMF)声明全文译稿：

中国调整人民币汇率中间价形成机制，是令人欢迎的一步，这允许市场力量在决定汇率方面发挥更大作用。其影响将取决于新的外汇机制如何实施。对于中国来讲，提高汇率弹性很重要，因中国正在努力让市场力量在经济中发挥决定性作用，并迅速融入全球金融市场。我们相信中国可以，也应该致力于在两到三年内实现有效的浮动汇率机制。

关于IMF正在研究的特别提款权(SDR)货币篮子问题，中国外汇政策调整对人民币可能纳入该货币篮子的决定没有直接影响。不过，如果人民币被纳入SDR篮子，提高汇率的市场化程度将有助于SDR运作。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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