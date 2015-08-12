新闻稿：IMF就中国央行调整人民币汇率中间价形成机制发表声明

中国调整人民币汇率中间价形成机制，是令人欢迎的一步，这允许市场力量在决定汇率方面发挥更大作用。其影响将取决于新的外汇机制如何实施。对于中国来讲，提高汇率弹性很重要，因中国正在努力让市场力量在经济中发挥决定性作用，并迅速融入全球金融市场。我们相信中国可以，也应该致力于在两到三年内实现有效的浮动汇率机制。