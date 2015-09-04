市场震荡本身不至引发对人民币入篮的担忧--IMF

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿9月3日 - 国际货币基金组织(IMF)副发言人穆雷(William Murray)称，IMF认为近期中国市场动荡本身，不至于令其对将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子表示担忧。
穆雷说，到今年年底IMF有望完成对SDR篮子的评估。中国方面积极推动人民币加入SDR。
“近期我们见到的市场动荡部分属于...市场对中国增强汇率弹性之举的反应，”他说，“但这种动荡本身并不能成为让IMF对中国和SDR篮子发出担忧之声的理由。”
在为二十国集团(G20)财经官员会议准备的一份报告中，IMF人士称，中国经济放缓以及市场动荡是全球经济增长面临的下行风险之一，发达经济体的央行应维持宽松利率环境。
穆雷称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有推迟加息的余地，但他拒绝评论美联储在本月稍晚会议上若加息的话是否恰当。
“我们的总体看法是他们有延后加息的余地，”他说。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
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