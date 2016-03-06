IMF宣布10月起人民币将在其外汇储备货币构成中单列

路透华盛顿3月4日 - 国际货币基金组织(IMF)周五宣布，从今年10月1日起，IMF将在其官方外汇储备数据库中单独列出人民币。

披露188个IMF成员国每季持有的人民币外汇储备，将对中国提高人民币影响力的努力有所帮助。

去年11月IMF同意将人民币纳入SDR货币篮子，并将于今年10月生效。

周五的宣布意味，人民币亦将在IMF季度外汇储备调查中单独列出，目前仅美元、欧元、日圆、英镑、瑞郎、澳元和加元是单独列出，所有其他货币则合并列示。

IMF在声明指出，“基金组织成员国可以将其持有的用以满足国际收支融资需求并以人民币计价的对外资产记为官方储备。”

IMF称，这项改变将在2017年3月公布的2016年第四季度调查中反映。(完)