IMF宣布10月起人民币将在其外汇储备货币构成中单列

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透华盛顿3月4日 - 国际货币基金组织(IMF)周五宣布，从今年10月1日起，IMF将在其官方外汇储备数据库中单独列出人民币。
披露188个IMF成员国每季持有的人民币外汇储备，将对中国提高人民币影响力的努力有所帮助。
去年11月IMF同意将人民币纳入SDR货币篮子，并将于今年10月生效。
周五的宣布意味，人民币亦将在IMF季度外汇储备调查中单独列出，目前仅美元、欧元、日圆、英镑、瑞郎、澳元和加元是单独列出，所有其他货币则合并列示。
IMF在声明指出，“基金组织成员国可以将其持有的用以满足国际收支融资需求并以人民币计价的对外资产记为官方储备。”
IMF称，这项改变将在2017年3月公布的2016年第四季度调查中反映。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
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路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。