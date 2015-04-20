专访：中国希望加入SDR 但不求对自己通融--IMF官员

路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)二号人物表示，中国并不希望IMF给予通融，以利人民币纳入IMF的货币篮子。

北京严格控制人民币波动与资本流动，但同时正在促进人民币在贸易与投资方面的应用，以实现其降低对美元依赖和提升中国对全球经济影响力的长期战略目标。

让人民币加入IMF特别提款权(SDR)是重要一步。目前SDR货币篮子中有美元、日圆、英镑和欧元。

如果人民币成为首个加入SDR的新兴市场货币，将是中国作为全球经济强国的新篇章。人民币现在是第五大全球贸易常用结算货币。

IMF预定今年稍晚检视SDR货币篮子的构成，其中有一条标准要求“可自由使用”或可兑换，这是人民币要面临的主要障碍。

但IMF也可能改变其标准，或在人民币符合标准后采用一条逐步加入SDR的路线。

“我可以告诉你们，中国已明确表示，他们了解适用的广泛规则，并希望符合当前标准要求的条件。”IMF第一副总裁利普顿在IMF和世界银行于华盛顿举行的春季大会接受专访时称。

“尽管如此，世界在变，因此对构成的具体衡量标准...可自由使用...也必须随着资本市场的变化而有所改变，”他并表示。

IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF的SDR货币篮子标准。

中国官方媒体新华社周六报导，中国央行行长称，北京将加速人民币改革以推动人民币加入SDR货币篮子；改革措施包括减少干预国内汇市。

IMF执行董事会计划在正式会议上就人民币加入SDR篮子做出最终决定。该执行董事会由24名执行董事组成。

当谈到是否会推迟到明年再做决定时，利普顿表示，如果IMF同意什么，就“总会找到办法”。

“也就是说，我们的目标是在今年展开评估并做出决定，”他说，“如果中国希望的话，IMF会给他们机会来采取相应举措，以达到加入SDR货币篮子标准。”(完)

(编译 张涛/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。