专访：中国希望加入SDR 但不求对自己通融--IMF官员

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)二号人物表示，中国并不希望IMF给予通融，以利人民币纳入IMF的货币篮子。
北京严格控制人民币波动与资本流动，但同时正在促进人民币在贸易与投资方面的应用，以实现其降低对美元依赖和提升中国对全球经济影响力的长期战略目标。
让人民币加入IMF特别提款权(SDR)是重要一步。目前SDR货币篮子中有美元、日圆、英镑和欧元。
如果人民币成为首个加入SDR的新兴市场货币，将是中国作为全球经济强国的新篇章。人民币现在是第五大全球贸易常用结算货币。
IMF预定今年稍晚检视SDR货币篮子的构成，其中有一条标准要求“可自由使用”或可兑换，这是人民币要面临的主要障碍。
但IMF也可能改变其标准，或在人民币符合标准后采用一条逐步加入SDR的路线。
“我可以告诉你们，中国已明确表示，他们了解适用的广泛规则，并希望符合当前标准要求的条件。”IMF第一副总裁利普顿在IMF和世界银行于华盛顿举行的春季大会接受专访时称。
“尽管如此，世界在变，因此对构成的具体衡量标准...可自由使用...也必须随着资本市场的变化而有所改变，”他并表示。
IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF的SDR货币篮子标准。
中国官方媒体新华社周六报导，中国央行行长称，北京将加速人民币改革以推动人民币加入SDR货币篮子；改革措施包括减少干预国内汇市。
IMF执行董事会计划在正式会议上就人民币加入SDR篮子做出最终决定。该执行董事会由24名执行董事组成。
当谈到是否会推迟到明年再做决定时，利普顿表示，如果IMF同意什么，就“总会找到办法”。
“也就是说，我们的目标是在今年展开评估并做出决定，”他说，“如果中国希望的话，IMF会给他们机会来采取相应举措，以达到加入SDR货币篮子标准。”(完)
(编译 张涛/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)
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路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。