IMF称中国资本市场波动不影响人民币加入SDR评估--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月30日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德日前表示，中国近期的资本市场波动不会影响IMF正在进行的是否将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子的评估。
新华社周四援引拉加德在在线新闻发布会上称，中国正在推进关键的金融市场改革，改革的决心将有助于人民币加入SDR货币篮子。
“中国经济富有弹性，能够经受住资本市场的波动。IMF预计今年中国经济增长6.8%，这是中国主动调控的结果，增速放缓是可控的。”她表示。
谈及监管层采取措施稳定市场，拉加德说，中国资本市场监管者有责任采取措施避免市场无序波动。与此同时，为了确保市场的正常运行而维持合理的流动性水平也是合适的。
IMF团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士上周对路透表示，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。该团队在评估后提出的主要顾虑包括市场准入，以及资本项目仍不开放的前提下，投资人的进、出是否都能不受影响；他们同时还要求增加市场的透明度。
IMF正在进行五年一次的SDR货币篮子的构成评估，是否纳入人民币是本次评估的重点之一。SDR是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员国官方储备不足，其价值目前由美元、欧元、日元和英镑四种货币组成的一篮子储备货币决定。（完）
(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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