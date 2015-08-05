焦点：IMF报告建议即便决定将人民币纳入SDR 亦应暂缓九个月实施

路透华盛顿8月4日 - 周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的任何行动都应推迟到2016年9月以后实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

中国政府正在积极推动人民币纳入SDR，这是其降低对美元依赖程度的长期战略目标的组成部分。

IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策，不过，如果决策者认为需要看到更多信息，也可能推后做出决策。目前SDR货币篮子包括美元、欧元、英镑和日圆。

报告称，把针对SDR货币篮子的任何调整都推迟九个月，直到2016年9月，以避免在2016年第一个交易日干扰金融市场交易。IMF一名资深官员表示，储备资产管理机构需要大约提前六个月得到通知，以对SDR的变化做出调整。

就国际贸易而言，人民币已符合重要货币的条件，但在“可自由使用”方面，也就是广泛用于国际支付及汇市交易上，仍需加以评估。

报告显示人民币在金融条件方面的表现不一。虽然人民币在跨国交易的使用日益增加，在亚洲的交易量庞大，但在北美的交易不多，在国际债券的使用也不普遍。报告指出，某些可变因子的资料付之阙如。

上述IMF资深官员表示，并不存在一套引导决定的固定项目清单，人民币在预定的审核中是否会过关，并没有单一决定因素。

但他指出，政治因素不会影响这项决定。SDR货币篮子的决定，关系到希腊等国家接收IMF拨款时的货币组合。

“这些国家必须能够直接使用SDR货币，或是能够立即卖出，”官员称。

IMF总裁拉加德曾表示，人民币纳入SDR货币篮子是“时间早晚问题。”

七国集团(G7)的欧洲成员国--德国、英国、法国及意大利--支持迅速将人民币纳入SDR篮子。一些官员曾表示，日本及美国的态度较为保守。

自中国政府上一次推动对人民币获得更正式的国际认可以来，人民币已经取得巨大进步。

中国国务院总理李克强3月时要求拉加德推进将人民币纳入SDR，称中国将加快实现人民币资本账户项目可兑换，开放境内个人的跨境投资，以及外国机构投资中国资本市场。

今年稍早，因不满美国国会拒绝通过改革措施、提高新兴市场在IMF投票权，中国政府宣布自行设立投资银行，即亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。

美国与日本都拒绝加入亚投行，尽管面临美国政府的压力，但美国在欧洲的多数盟国都已签约加入亚投行。亚投行被视为世界银行和亚洲开发银行的竞争对手。

IMF战略、政策和审查部门主管Siddharth Tiwari在与周二报告同步发布的一份文件中称，IMF执董会将在本月稍晚就推迟提议做出决定。(完)

(编译/审校 张涛/蔡美珍/刘秀红/高琦/李春喜)

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