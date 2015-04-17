IMF总裁称中国经济改革计划有助人民币纳入SDR货币篮子

路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。

拉加德今年稍早表示，将中国人民币纳入特别提款权货币篮子是时间问题，而不是是否会纳入的问题。目前该货币篮子包括美元、日圆、英镑和欧元。

IMF将在今年晚些时候评估该货币篮子的构成，以确定是否有其他货币符合其标准，其中有一条标准要求“可自由使用”或可兑换，这是人民币要面临的主要障碍。

“中国当局非常清楚自己的愿望，以及要在货币政策和金融领域需要作出哪些改变或改善，”拉加德周四在记者会上表示。

“我认为，中国当局实际上已经做出的表态...肯定会有助于评估人民币是否可自由使用，大家知道这是一个重要标准，”她说。

IMF评估SDR货币篮子，首先要在5月召开非正式董事会会议，之后在秋季进行正式评估。只要获得过半数的支持，就可以对SDR货币篮子进行调整，若出现调整，可能会在2016年1月生效。

IMF可能还决定调整纳入SDR的规定，但这要在执行董事会24位委员中得到70-85%的多数支持。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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