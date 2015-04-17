IMF总裁称中国经济改革计划有助人民币纳入SDR货币篮子

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。
拉加德今年稍早表示，将中国人民币纳入特别提款权货币篮子是时间问题，而不是是否会纳入的问题。目前该货币篮子包括美元、日圆、英镑和欧元。
IMF将在今年晚些时候评估该货币篮子的构成，以确定是否有其他货币符合其标准，其中有一条标准要求“可自由使用”或可兑换，这是人民币要面临的主要障碍。
“中国当局非常清楚自己的愿望，以及要在货币政策和金融领域需要作出哪些改变或改善，”拉加德周四在记者会上表示。
“我认为，中国当局实际上已经做出的表态...肯定会有助于评估人民币是否可自由使用，大家知道这是一个重要标准，”她说。
IMF评估SDR货币篮子，首先要在5月召开非正式董事会会议，之后在秋季进行正式评估。只要获得过半数的支持，就可以对SDR货币篮子进行调整，若出现调整，可能会在2016年1月生效。
IMF可能还决定调整纳入SDR的规定，但这要在执行董事会24位委员中得到70-85%的多数支持。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数