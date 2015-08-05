分析师观点：IMF为人民币纳入SDR设缓冲期 是否满足标准态度微妙（更新版）

(新增中金公司评论)

路透北京8月5日 - 国际货币基金组织(IMF)发布工作人员报告称，将当前SDR（特别提款权）货币篮子的有效期延长至明年9月，并建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

报告称，IMF将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的任何行动都应推迟到2016年9月以后实施，以避免在2016年第一个交易日干扰金融市场交易。IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策，不过，如果决策者认为需要看到更多信息，也可能推后做出决策。

以下为路透采集的一些分析机构评论：

中金公司首席经济学家 梁红：

作为既定的运作规则，IMF将于今年年底对SDR货币篮子进行正式评估，但新货币篮子可能会推迟至明年9月份生效。目前的货币篮子按现行规则将于2015年底失效，IMF官员建议将其有效期延长9个月，以避免在年底这个关口调整SDR的运作，也方便向新货币篮子过渡。因此，认为IMF将推迟人民币加入SDR的评估工作是一种误解。

我们认为，人民币在本轮评估中被纳入SDR货币篮子的可能性在增加。

1）将现行货币篮子的有效期延长（IMF执董会将于本月晚些时候正式确认）似乎表明，IMF正在为SDR估值方法可能发生的显着变化进行积极准备，其中包括将人民币纳入篮子的可能性。

2）工作报告确认，人民币早已满足SDR货币的贸易标准，其国际使用和交易程度也从原先较低的基础上获得了显着提高。

3）工作报告还指出，人民币加入货币篮子是对SDR估值方法（method of valuation）的变更，适用70%的多数原则。如果被视为对SDR估值原则（principle of valuation）的变更，则须获得85%的多数同意。总之，从技术层面看，人民币可能已被认为在边际上满足了SDR的“可自由使用”标准。基于执董会议的讨论，我们认为人民币成为SDR货币的可能性在增加。

中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员 肖立晟：

IMF提议的主要目的是给持有SDR的机构和投资者提供一个“缓冲”，对SDR货币篮子可能出现的变化有充分时间进行准备，并不会影响11月IMF是否将人民币纳入SDR篮子的评估程序。

关于人民币是否是自由使用货币尚没有定论。在报告中，IMF指出人民币已经满足出口额位居世界前列条件，目前需要评估的是人民币是否是可自由使用货币（Freely Usable currency）。报告基于四个指标评估：人民币在国际外汇储备中的份额、以人民币计值的国际银行借贷、以人民币计值的国际债券，以及人民币即期外汇交易量。IMF认为自2010年SDR评估以来，这四个指标均从较低水平开始出现迅速增长，同时还指出中国货币当局已经实施了大量人民币国际化政策，而且还会有进一步的行动，这些政策的影响可能还没有完全实现，因此需要进一步的跟踪考察。从动态发展的角度来看，IMF对人民币是否符合自由使用标准的态度似乎比较正面。

值得注意的是，如何计算中国与其他国家的人民币资产交易。IMF的报告指出，评估人民币是否自由使用时，只能计算中国与其他国家之间的资产交易，不能包含中国大陆与中国香港、中国澳门、中国台湾之间的人民币资产交易。IMF指出目前的评估数据并不全面，还需要在收集数据后再做进一步的评估。由于中国香港是离岸人民币中心，中国台北也是重要的离岸人民币市场，如果将这二者与中国大陆之间的人民币交易往来剔除（除非二者之间的交易与其他国家投资者相关），估计人民币的国际化使用程度会下降不少。

在操作层面上，究竟使用哪个人民币汇率进入SDR仍然是个问题。目前CNY和CNH之间仍然有一定的偏离，CNH并不是一个完美的人民币汇率风险对冲工具。如果SDR中的人民币汇率以CNY计价，持有CNH计价境外资产的投资者，就无法用SDR进行对冲风险。这需要中国政府进一步开放资本账户，促进CNY和CNH收敛。

是否有合适的人民币利率用于SDR也是一个问题。IMF报告认为可以使用三个月的主权债券收益率作为SDR中的人民币利率，但是指出中国债券二级市场上三个月主权债券的深度不够，可能会缺乏流动性。这需要中国财政部常规性的发行三个月和六个月债券满足市场需求。

总体而言，人民币是否符合自由使用标准是一个非常微妙的问题。作为世界第二大经济体，货币的国际化使用只是一个时间问题。按照IMF的标准，人民币距离自由使用可能还有一定的差距。但是，人民币的广泛使用已经是大势所趋，今年进入比五年后进入对SDR篮子的冲击更小。如果一定要按照短期的情况来评估人民币是否符合自由使用标准，预计央行也不会因小失大，以加快资本账户开放来换取人民币加入SDR。下一阶段应该还是以和IMF进行充分沟通为重点。

中国银行战略发展部副总经理 宗良：

一个货币进入一个新的篮子，采取一种更为慎重的措施，避免年底到明年初的风险，尤其是在美元进入加息周期等条件下，慎重一段时间也未尝不可，两个方面都是互相支持的，一方面IMF认真、客观的评估，另一方面中国也在努力，把有关方面的工作做的更好。

把一件好事给办好，这也可以视为IMF本身改革突破的一个突破口，有这么个味道。之前有很多东西改不动，到明年更慎重，把工作做实，也可以避免有些人提出疑议，创造更有利的条件来做这个事情。

综合来讲是件多赢的事，这也是中国金融改革的一个突破，也是IMF或者是SDR改革的一个突破。

北京金融衍生品研究院首席宏观研究员 赵庆明：

从有个九个月的过渡期的提法看，IMF也在做一些充分的准备，人民币纳入SDR的可能性似乎是高了一点，但仍不容乐观。目前看，时间也比较紧，如果要是纳入的话，有个过渡期也有必要，但并不表明就会纳入。我们不必太在意。如果能加入也是好事，但不能加入也不是坏事，不能为了加入而加入。

从IMF角度看，增加一个过渡期，是比较好的，也是对可能加入做的一个过渡性安排。从中国角度看，加入SDR也没那么多好处，把纳入SDR作为一个国际化的背书，是完全错误的，要是人民币没有一定程度的国际化的话，是不会让你进去的。

日元早就在里面了，但国际化也一直做的不好。其实除了中国、美国或者IMF相关当事国之外，没人关心你加不加入SDR，你加不加和在国际化过程中使不使用人民币那是两码事。

招商证券首席宏观分析师 谢亚轩：

从评估来看，人民币这次加入SDR的可能性是在上升的，真的买家才会跟你讨价还价，如果不可能就算了，早点做决定。

从通篇IMF的review来看，IMF在讲规则之外，还提到自由使用标准，提到自由使用和自由兑换不同，关键还是widely traded（广泛交易），你要被大家自由使用，肯定会设计到汇率和进出，这相当于一个解读。

之前也有声音提出，IMF可能会推迟一点，但还不知道是推迟做决定还是推迟纳入，当然推迟一点也有可能，毕竟这事情很重要。

现在满足大贸易国的标准也只有中国了，也不是说现在有好多候选国，从IMF角度考虑问题，开宗明义的讲，为什么要REVIEW这个SDR，就是要符合这个货币重要性的真是情况，得跟现实符合。

人民币往外走方向是明确的，现在还不大符合要求，那就给低一点权重，反过来说，我们就是因为还不大符合要求，才需要讨论，如果已经符合要求了，那就不需要讨论。

剩下的是个权重问题，SDR是个俱乐部，你进来做哪还是个事情，是首席还是末席，从通篇评价看，讨价还价的才是真买家。以前我觉得（人民币加入SDR）还是五五开，现在有七成把握了。

招商银行总行高级分析师 刘东亮：

其实加不加入SDR决定权不在我们，只能说是加大人民币短期保持稳定的可能性，因为这个对中国来说还是希望顺利加入，加入之前维持币值的相对稳定算是一个共识吧。

结果无非就是两种情况，一个是中国经济保持相对平稳，人民币会保持相对稳定，继续推进加入SDR；一个是中国经济增长失速，货币政策实效，到时人民币不管加不加入，都会动用汇率政策，虽然这种状况可能性不大。

从自由使用的角度看，显然还是不具备他们的条件，现在在汇兑和资金汇进汇出等方面仍存在一定问题。如果不纳入，也没什么可吃惊的，纳入的话算是一个意外的惊喜吧。因为并不是说，中国经济规模大，结算量大，你就是国际货币，关键还是要看全球对你这个货币的接纳度，货币全球范围内使用的便利度等。

从我们国内的外汇市场看，还是很难支撑一个可以纳入SDR的货币，我们的改革还是有很多事情要做，人民币外汇市场发育的还是很幼稚。汇率改革应该还不是考虑的重点，为了经济稳定，保持汇率稳定还是短期内最优的选项。（完）

(发稿 张金栋/倪蔚丹 审校 黄凯)

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