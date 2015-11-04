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中国财经 | 2015年 11月 4日 星期三 16:50 BJT

IMF推迟人民币是否纳入SDR决定至11月30日--第一财经日报

路透北京11月4日 - 中国第一财经日报周三报导称，国际货币基金组织(IMF)已将是否把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的决定推迟到11月30日。

报导称，IMF最初计划在11月4日做出决定。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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