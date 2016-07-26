IMF采用SDR新计算方法 为人民币入篮做准备

图为2013年拍摄的国际货币基金组织（IMF）logo。T REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿7月25日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，将采用新方法计算特别提款权(SDR)中各种货币的金额，部分原因是为了确保人民币符合IMF理事会的目标权重。

这项调整将用在10月1日对SDR货币篮子进行的历史性再平衡上--首次将人民币纳入其中。入篮将赋予人民币储备货币地位，使其距离可以在国际上自由使用更近一步。

9月30日将根据美元、欧元、日圆、英镑和人民币在SDR篮子中的权重确定这些货币的相对金额。IMF通常每隔五年进行一次份额总检查。

但IMF表示，由于复杂的四舍五入计算和其它因素，在以前的再平衡中，货币金额计算方法导致实际结果与预期权重之间存在偏差。在2010年的再平衡中，旧的计算方法导致美元权重比预期目标高出近0.5个百分点。

新方法将简化四舍五入计算至五位有效数字，如果要更精确地符合预期权重，可以取到六位。

IMF表示，新方法将更加容易在简单的电子表格中复制，从而向市场参与者提供更高的透明度。

IMF表示，在把人民币加入SDR之前，将每周公布用新方法得出的、各种货币在SDR篮子中金额的计算结果。(完)