焦点：IMF维持SDR货币篮子组成至明年10月 推迟人民币加入SDR的进程

路透华盛顿8月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三称，将维持特别提款权(SDR)货币篮子组成至2016年10月，给市场更多时间对人民币可能被纳入SDR篮子进行调整。

IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策。

中国政府本月放松了对人民币汇率的管控，允许其大幅贬值。IMF将此政策改变视为人民币向可自由兑换迈出的重要一步，为人民币被纳入SDR篮子铺路。

但IMF周三宣布的决定，推迟了将人民币纳入SDR篮子的行动。

中国政府一直在推动将人民币纳入SDR，目前SDR货币篮子包括美元、欧元、英镑和日圆。

IMF决策者必须确认人民币可“自由使用”，或在国际结算中广泛使用，以及在外汇市场广泛交易，才会将其纳入SDR篮子。

美国曾表示希望中国继续进行汇改以达到IMF标准，但未表态是否支持11月纳入人民币。

自中国在1990年代让人民币贬值，向美国大量出口产品后，汇率一直是两国之间难解之题。

本月人民币贬值或有助于中国放缓的经济，但却会引起美国制造商不满。

在本月稍早发布的一份报告中，IMF建议延长该指标货币篮子的有效期。报告显示，尽管人民币在跨境交易中被越来越多地使用，而且在亚洲地区的交易量很大，但在北美地区的交易很少，而且在国际债券市场中的使用并不普遍。

该报告称，冻结该货币篮子将令各方有更多时间，针对出现的任何改变作出调整。现有货币篮子原本将于12月31日到期。

中国国务院总理李克强在3月时曾要求IMF总裁拉加德推动将人民币纳入SDR，表示中国政府将加快人民币可兑换进程并放松跨境投资管制。

拉加德曾指出，将人民币纳入SDR“只是时间问题”。(完)

(编译 张荻/王丽鑫/徐文焰；审校 龚芳)

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