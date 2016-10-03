IMF宣布SDR篮子新货币量 反映纳入人民币的变化

路透华盛顿9月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，设定新定值期内特别提款权价值的新货币量，以反映周六首次纳入人民币的变化。

人民币周六加入IMF储备货币篮子，这对于力争打造全球经济强国的中国政府而言，是具有里程碑意义的事件。

IMF称，每单位特别提款权包括0.58252美元、0.38671欧元、1.0174元人民币、11.900日圆和0.085946英镑。这种相对数量是根据去年确定的权重，按过去三个月的平均汇率计算得出。这一货币量有效期五年。

将人民币纳入SDR，是1999年吸纳进欧元以来IMF首次调整货币篮子。这对人民币也是一个重要的里程碑。IMF已宣布人民币是“可自由使用的货币”。

“人民币的加入反映了中国货币、外汇和金融体系改革取得的进展，并认可了中国在放开和改善其金融市场基础设施方面取得的成就，”IMF总裁拉加德在声明中称。

她补充称，这些举措的继续和深化将使国际货币和金融体系更加强健，进而会对中国乃至全球的增长和稳定提供支持。

但一些人认为，尽管这一里程碑反映了进步，但中国要使人民币和经济更加市场化和开放，还有许多工作要做。美国财长雅各布·卢周四表示，若不这样做，人民币就不会获得真正的储备货币地位。(完)