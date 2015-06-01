G7原则上就人民币纳入IMF货币篮子达成一致

七国集团(G7)财经首长周五达成一致，愿意接受将中国人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子，但必须先完成技术性审查。将人民币纳入IMF一篮子货币，将标志着中国在全球经济舞台上的崛起进入另一个阶段，这需要美国接受自己的全球金融影响力被稀释。人民币目前已是全球第五大最常使用的贸易货币。路透