专访：日本央行现在讨论政策正常化尚言之过早--IMF第一副总裁

路透东京6月19日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周一表示，由于需要更多时间及努力以达成2%的通胀目标，因此日本央行讨论退出庞大的货币刺激政策尚为时过早。

“由于日本通胀率仍远低于目标，因此目前需要持续推动宽松政策，”利普顿接受路透专访时表示。

“在通货再膨胀方面所做的努力还需再加把劲。”

日本央行总裁黑田东彦上周五对市场保证，在通胀远未达2%的目标下，该央行在缩减刺激计划上将远远落在美联储之后。

利普顿正在东京与日本官员举行IMF“第四条约(Article 4)”磋商。他在IMF公布对日本经济的年度报告后，对路透记者做了上述表示。

利普顿赞许日本央行的收益率曲线控制政策。这项政策是以利率为目标而不是购债速度。

IMF已呼吁日本央行应明确其立场并加强政策沟通，还指出日本央行应“逐渐淡出”以每年80万亿日圆的速度增加公债持仓的宽泛承诺。

“在进行收益率曲线控制时，显然数量会有起伏变动，但你的侧重点是价格而不是数量，”利普顿说。“我们认为策略转变是有效的，而且可能是种可持续的方式。”

利普顿还说，如果日本央行的宽松政策有安倍经济学中另外两支箭的支持--也就是财政以及结构性政策，那么通胀率有望在几年内达到1-1.5%的区间。

“为了实现2%的通胀率，就需要付出比眼前更多的努力，我们尤其认为第三支箭必须得加强才行。”他说。

利普顿表示，IMF“极为强烈地”认为应该维持2%的通胀率目标，他并表示，IMF并未预测当前政策短期内将实现此目标。(完)