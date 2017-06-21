（修正）IMF将推新工具提供短期美元资金 以防范金融危机--消息人士

英国退欧公投一周年 英国股市跑输欧洲主要股指
路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。
(修正：因译文有误，第二段应为“一些”分析师，而非“一切”)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
这项举措即将推出之际，一些分析师担心美联储的货币紧缩步伐将引发资金从新兴亚洲经济中撤出，并破坏金融市场。
这位消息人士称，基于新的计划，经过初步评估的IMF成员国可以要求IMF提供短期美元资金，让他们能够用来对抗外界对其本币的投机性攻击。由于事涉敏感，这位消息人士以匿名透露了上述消息。
IMF一直在考虑这一新工具，以增强防范突发的市场动荡加剧。消息人士称，这一新工具的创建将在本月底的IMF理事会上正式作出决定。
IMF一位官员对路透表示，“IMF正在考虑各种措施，因其看到强化全球安全网，防范可能的流动性问题的重要性。”(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。
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