IMF认为新加坡需缩小经常账顺差规模

路透新加坡11月14日 -国际货币基金组织(IMF)周四指出，新加坡需进一步缩小庞大的经常账顺差规模，并对该国政府扩大基础设施建设和社会服务等公共支出的计划表示支持。
IMF周四在新加坡年度经济走势与政策评估中表示，“新加坡的外部状况看来比基本面所支撑的更为强大，意味着进一步努力在中期内缩小经常账顺差很重要。”
IMF表示，有几位IMF主管甚至认为新加坡应考虑继续收紧货币政策，允许坡元更快升值，来帮助恢复外部平衡。
IMF在另外一份报告中还表示，新加坡的金融管制和监管框架位列全球最佳行列，压力测试表明其金融机构将可以应对地产价格暴跌等恶性事件的冲击。
不过IMF称新加坡需注意近几年信贷及房价快速上升所带来的风险，并称新加坡越来越容易受突发性宏观经济因素及利率周期的影响。
“在利率极低之下风险明显增加，不过似乎还属可控，但要到周期反转时才能印证结果，”IMF说。
IMF建议新加坡要求银行业实施抗周期资本缓冲的规定，并加大监管银行的信贷风险以及外汇流动性业务。
IMF预估明年新加坡核心通胀将从今年的1.9%升至2.8%，达到2008年以来最高。
核心通胀系扣除汽车成本及住宿，因这些因素较容易受政策影响而波动。
部分经济及金融指标变化如下表，变动单位为%，2013年和2014年数据为预估值：
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
GDP成长率 14.8 5.2 1.3 3.5 3.5
CPI通胀 2.8 5.2 4.6 2.5 3.1
核心通胀 1.5 2.2 2.5 1.9 2.8
政府预算盈余-整体收支 5.4 9.0 8.0 5.8 5.2
(相当于GDP的百分比)
经常帐盈余
(相当于GDP的百分比) 26.8 24.6 18.6 18.3 17.5 (完)
(编译 石冠兰/李婷仪 审校 田建华)
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