IMF敦促韩国采用财政措施支撑经济

路透华盛顿8月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周五称，韩国在面临众多结构性阻力之下，应该利用财政来支撑经济。

IMF在对韩国经济进行年度评估之后做出上述声明，并预测韩国今明两年经济增长率料分别为2.7%和3.0%。韩国为亚洲第四大经济体，主要为出口型经济。

IMF称，韩国未来面临数项结构性阻力，包括人口快速老化、对出口的依赖以及生产力落后。

“在中期内通过谨慎且有目标地扩大社福支出，或许可减少贫穷以及不公平，透过刺激消费和提高生产力来实现经济再平衡，”IMF称。

韩国央行周四一如预期维持指标利率在1.25%不变，因其评估此前宽松政策对本国疲弱经济的影响，但全球贸易情势严峻，使得今年存在再度降息的可能性。

IMF指出，劳动市场改革对于韩国提振经济至关重要，此外，服务业也必须有更多竞争以提升生产力。

IMF呼吁韩国收紧对银行业和非银行机构的宏观审慎标准，以抑制家庭债务增加带来的风险。

IMF也重申，韩国需继续允许汇率灵活波动，并在应对市场失序情况时克制对汇市的干预。(完)