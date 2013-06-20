IMF赞扬西班牙和爱尔兰的改革努力 但警告风险仍存

* IMF称西班牙及爱尔兰改革步上轨道，但仍面临诸多挑战

* 两国都需要完成清理陷入困境银行的工作

* 西班牙的要务为创造就业，爱尔兰则是市场准入

* 欧洲推动银行业联盟可望带来助益

路透马德里/都柏林6月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，西班牙和爱尔兰在修复经济方面取得了重大进展，但其经济复苏将取决于两国整顿银行业、创造就业以及保持投资者信心的能力。

靠低成本信贷刺激的长期荣景在2008年戛然而止，西班牙和爱尔兰的银行业在一堆不良房地产贷款中挣扎，经济成长也放缓甚至陷入衰退，随后两国不得不申请国际金融援助。

IMF在年度展望评估中像前一次一样，赞扬两国政府在缩减开支和结构性改革方面所作出的努力，但同时表示两国的前景仍然艰难。

与欧盟执委会上月的建议相呼应，IMF表示西班牙应进一步改革劳动法，方便企业调整工作时间或降低薪资，从而避免裁员；同时还应该降低税收以促进就业。

西班牙应该使减赤计划更有利于经济成长。过去五年来，西班牙经济一直处于或接近衰退，失业率高于27%。

IMF称，尽管西班牙经济今年晚些时候可能会重新恢复增长，但经济活动乏力仍然打压银行业。银行贷款质量恶化，投入经济的信贷规模缩小。

爱尔兰也面临类似挑战。

IMF称，爱尔兰今年有很大可能退出850亿欧元(1,140亿美元)救援计划，因该国收紧预算且经济恢复增长。爱尔兰是继希腊之后，在2010年成为第二个接受欧盟-IMF援助的欧元区国家。

与许多欧元区成员国情况不同，爱尔兰经济在两年来的大部分时间里都实现了增长。IMF维持2013年和2014年爱尔兰经济增长的预估不变，分别是1.1%和2.2%。

但就像西班牙一样，爱尔兰还没能让银行业恢复健康体质。如果欧洲加快整个银行业联盟的建设，会降低这个任务的难度。

**银行业**

在2014年进行银行业压力测试之前，西班牙及爱尔兰都同意今年对本国问题银行的贷款情况进行一次详细金检。

IMF的爱尔兰工作小组负责人Craig Beaumont指出，第一次金检预料不会导致需要注资。但西班牙经济部长德金多斯本周表示，西班牙的银行可能需要额外20亿欧元资本，而西班牙政府不需欧盟提供新金援就能负担这笔钱。

西班牙政府亦坚称已经渡过经济危机的最黑暗时期，但西班牙举债成本及银行业坏帐率上升情况，令人怀疑政府的说法。

IMF的西班牙工作小组负责人James Daniel表示，西班牙银行业应强化资本质量，迅速出售不良资产，因不良贷款恐将升高，拖累银行。

他亦建议对银行实施例行性的严格压力测试。

**挑战**

西班牙及爱尔兰亦各自面临不同的挑战：西班牙是创造就业问题，爱尔兰则是恢复完整的进入市场管道。

IMF坚持认为西班牙应该修正去年推出的重大就业市场改革，但西班牙首相拉霍伊已表示抗拒。拉霍伊希望欧洲央行采取更多措施，协助降低西班牙民间部门面临的高融资成本。

IMF周三支持拉霍伊的呼吁，并表示应该继续保留欧洲央行为西班牙动用买债计划的可能选项。

爱尔兰3月发行10年期债券，筹资50亿欧元，朝退出紧急纾困方案更进一步。

爱尔兰政府目前也在考虑，当退出纾困方案时，是否要完全自力融资，或是接受一笔预防性的授信额度，后者可以使退出纾困方案过程平顺，但将遭遇政治面阻力。IMF官员Beaumont表示，今年秋季将对此事作出决定。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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