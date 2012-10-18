IMF敦促西班牙和意大利求援

路透米兰/马德里10月17日电---国际货币基金组织(IMF)在欧盟(EU)峰会前夕,呼吁西班牙和意大利申请欧元区援助以遏制欧债危机恶化的势头,但意大利拒绝了这一想法,而西班牙似乎可能会单独申援.

为期两日的布鲁塞尔峰会将讨论建立单一银行业监管机构的步骤,以及增强欧元区一体化的提案,其中包括德国财政部长朔伊布勒有关建立超级委员会的提议,该委员将拥有否决成员国预算案的权利.

预计本周将不会有决定产生,而且西班牙何时申援仍不明朗.

西班牙政府周二躲过一劫,美国穆迪投资服务公司(Moody's)确认了该国债信评级的投资级别,但展望为负面.穆迪认为,西班牙不久将促使欧洲央行(ECB)出手干预以拉低该国的借贷成本.

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)应声下跌,欧元/美元则走坚至一个月高位.

IMF首席经济学家布兰查德对一份意大利报纸表示,欧元区基本已令所有必要措施就位,来确保西班牙和意大利在实施痛苦的经济改革的同时,能够继续在市场中融资.

"短期而言,针对这两个欧元区二线国家制定计划至关重要."布兰查德接受意大利晚邮报专访时称.该专访在周三发表.

"这其中不仅包括在两国内部进行调整,也包括保证它们能够自行筹措所需资金.而後者的前提条件则是它们信守承诺."

"我们基本上已经做到,但还差一点点."他说.

西班牙与欧元区高层消息人士表示,西班牙正准备在未来数周向欧元区救助基金申请预防性信贷额度.此举可能使得一旦西班牙同意附加的政策条件,欧洲央行就会启动公债购买行动.

意大利总理蒙堤上周表示,西班牙的这一请求可能稳定市场.他已反复表示,意大利政府本身并不需要帮助.

而与德国最高决策层有接触的消息人士称,该国对於西班牙申请信贷额度的阻力正在减弱,尽管任何决定可能最早都要等到11月12日欧盟财长会议甚至更晚才会作出.

到那时,欧盟和IMF官员应该已经完成了希腊撙节进度的报告,从而为该国获得急需的310亿欧元(404亿美元)援助金铺平道路.(完)

--编译 兰秀娟/徐文焰;审校

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