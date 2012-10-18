IMF敦促西班牙和意大利求援

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透米兰/马德里10月17日电---国际货币基金组织(IMF)在欧盟(EU)峰会前夕,呼吁西班牙和意大利申请欧元区援助以遏制欧债危机恶化的势头,但意大利拒绝了这一想法,而西班牙似乎可能会单独申援.
为期两日的布鲁塞尔峰会将讨论建立单一银行业监管机构的步骤,以及增强欧元区一体化的提案,其中包括德国财政部长朔伊布勒有关建立超级委员会的提议,该委员将拥有否决成员国预算案的权利.
预计本周将不会有决定产生,而且西班牙何时申援仍不明朗.
西班牙政府周二躲过一劫,美国穆迪投资服务公司(Moody's)确认了该国债信评级的投资级别,但展望为负面.穆迪认为,西班牙不久将促使欧洲央行(ECB)出手干预以拉低该国的借贷成本.
西班牙和意大利公债收益率(殖利率)应声下跌,欧元/美元则走坚至一个月高位.
IMF首席经济学家布兰查德对一份意大利报纸表示,欧元区基本已令所有必要措施就位,来确保西班牙和意大利在实施痛苦的经济改革的同时,能够继续在市场中融资.
"短期而言,针对这两个欧元区二线国家制定计划至关重要."布兰查德接受意大利晚邮报专访时称.该专访在周三发表.
"这其中不仅包括在两国内部进行调整,也包括保证它们能够自行筹措所需资金.而後者的前提条件则是它们信守承诺."
"我们基本上已经做到,但还差一点点."他说.
西班牙与欧元区高层消息人士表示,西班牙正准备在未来数周向欧元区救助基金申请预防性信贷额度.此举可能使得一旦西班牙同意附加的政策条件,欧洲央行就会启动公债购买行动.
意大利总理蒙堤上周表示,西班牙的这一请求可能稳定市场.他已反复表示,意大利政府本身并不需要帮助.
而与德国最高决策层有接触的消息人士称,该国对於西班牙申请信贷额度的阻力正在减弱,尽管任何决定可能最早都要等到11月12日欧盟财长会议甚至更晚才会作出.
到那时,欧盟和IMF官员应该已经完成了希腊撙节进度的报告,从而为该国获得急需的310亿欧元(404亿美元)援助金铺平道路.(完)
--编译 兰秀娟/徐文焰;审校
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