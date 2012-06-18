IMF称西班牙不应急於削减公共赤字

路透马德里6月15日电---国际货币基金组织(IMF)周五表示,西班牙不应在经济极度疲弱的时候急於削减公共赤字,并敦促欧洲采取行动防止银行业危机加剧.

欧元区在遏制公共财政赤字和刺激经济增长之间寻求有效的平衡,西班牙成为这种努力的最佳范例.

IMF在报告中称,西班牙今年可能无法实现将公共赤字与国内生产总值(GDP)之比从2011年的8.9%降至5.3%的目标.

IMF在报告中表示,"鉴於疲弱的经济增长前景,不应在非常短的时间内对这个问题进行弥补.中期目标总体适宜,但在经济极度疲弱的时期应采取更为平缓的道路."

IMF并称,西班牙应充分利用周六与欧盟达成的协议,实现金融业重组.该协议为西班牙救援其银行业提供至多1,000亿欧元贷款.

IMF表示,西班牙政府应尽快确定哪些银行需要外部援助,哪些银行情况不佳,并明确政府所能提供的帮助.

该组织还敦促欧元区领导人迅速制定出迈向银行业和财政同盟的路线图,确保银行业融资充足并遏制危机.目前危机已经从希腊蔓延至爱尔兰、葡萄牙和西班牙,并威胁到意大利.

IMF报告称,"欧元区急需确保银行业融资充足并遏制危机.但欧元区危机的最终解决方案需要采取令人信服的联合行动,建立全面、强大的经济和货币同盟."(完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

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