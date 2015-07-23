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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 07:43 BJT

全球经济：美国升息预期推升美元，给其他国家造成溢出风险--IMF

欧元区的资产购买计划可能给美国长债收益率(殖利率)施加下行压力，破坏美国联邦储备理事会(FED/美联储)撤回刺激政策的行动。

IMF报告称，自2014年初以来，欧元区对美国的溢出效应“尤其巨大”。

报告指出，如果总债务水平较高，而且其中的外汇债务比例较大，新兴市场的脆弱性就更加严重，并称智利、匈牙利、马来西亚、波兰、土耳其和泰国可能出现问题。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫/徐文焰)

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