全球经济：美国升息预期推升美元，给其他国家造成溢出风险--IMF

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元区的资产购买计划可能给美国长债收益率(殖利率)施加下行压力，破坏美国联邦储备理事会(FED/美联储)撤回刺激政策的行动。
IMF报告称，自2014年初以来，欧元区对美国的溢出效应“尤其巨大”。
报告指出，如果总债务水平较高，而且其中的外汇债务比例较大，新兴市场的脆弱性就更加严重，并称智利、匈牙利、马来西亚、波兰、土耳其和泰国可能出现问题。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”