版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 3日 星期六 01:46 BJT

标题新闻：IMF称美国必需在经济复苏稳固后才撤走宽松货币政策，否则有可能令金融市场恐慌的风险

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐