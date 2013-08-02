标题新闻：IMF称美国必需在经济复苏稳固后才撤走宽松货币政策，否则有可能令金融市场恐慌的风险

重温稿-人民币汇率：下半年维持比较稳定水平，汇率波动料保持较低水平--法兴高管
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
IMF为国际货币基金组织
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路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月12日(三) 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.0% 0830 英国请领失业金人数(千人，较前月) 3月 减少3.0 减少11.3 按ILO标准计算的失业率 截至2月的三个月 4.7% 4.7% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.2% +2.2% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)
路透4月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周二)走势纵览。