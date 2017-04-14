美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员

路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。

“我们将期待IMF继续加强对主要经济体汇率政策的分析，”这位财政部官员在IMF和世界银行会员下周半年度会议之前的记者会上表示。“我们认为这十分重要。”

该未具名官员还说，汇率监督是确保全球经济公平和可持续的一个重要方面。

20国集团(G20)财政部长和央行总裁也将在4月21-23日会议的间隙召开会议。(完)