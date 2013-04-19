《热点透视》IMF春季会议不该批评日本

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Christopher Swann；编译 程琳
路透纽约4月19日 - 参加国际货币基金组织(IMF)春季会议的官员们应该放日本一马。日本首相安倍晋三的经济政策免不了又要在这次会议上受抨击。IMF官员们感叹日本采取了“高风险的”财政刺激政策，美国财政部埋怨日圆贬值。但日本采取行动并没有错。
口伐日本将是一种不为人所乐见的转变。过去，日本常被赞为团队中的好伙伴。一年前，日本政府还第一个挺身而出，向IMF提供600亿美元信贷额度，用于帮助抗击欧元危机。
然而这一次，日本却可能被贴上自私和不负责任的标签。美国不满日本央行本月稍早决定的将资产购买规模扩大约一倍，以争取2015年实现2%的通胀率目标。上周公布的一份美国财政部文件暗示，此举旨在压低日圆以提升出口，这样做有损外国企业。
美国会有这样的抱怨听起来很有趣。美联储的资产负债表自2008年金融危机以来扩大了两倍，达到3.2万亿(兆)美元。就在去年，美国还遭受过类似指责，被巴西批评为以邻为壑。日本可以用一些理由为自己辩护，例如其政策侧重于克服经济滑坡，货币贬值只是副作用，而非目标本身。另外，日圆兑美元比金融危机前还是高很多。
与此同时，IMF总裁拉加德及其团队则在担心日本1月推出的1,170亿美元财政刺激方案。她这么想是有道理的。尽管安倍的货币政策具有价值，但缺乏较长期的负债削减政策。IMF数据显示，日本政府净债务相当于国内生产总值(GDP)的143%，远超富裕国家平均的78%水平。但除非日本能实现经济增长，否则降低债务希望渺茫。
IMF和美国可能不喜欢日本的部分做法。但他们无法否认，日本需要下猛药来解决几十年未癒的经济痼疾。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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