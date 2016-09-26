IMF预计瑞士2016年经济增长1.5% 中期增幅约1.75%

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伯恩9月26日 - 国际货币基金组织(IMF)周一在对瑞士经济的年度评估中称，预计瑞士经济2016年将增长1.5%，中期增长率约为1.75%。
IMF称，预计瑞士通胀率到年底将达到零，指出瑞士央行利用负利率及汇市干预抑制瑞郎升值的策略已帮助缓解国内通缩压力。
该预期是IMF年度检视报告的一部分。IMF对189个成员国的经济状况进行例行检视，指出稳定性可能面临的风险。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。