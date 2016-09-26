IMF预计瑞士2016年经济增长1.5% 中期增幅约1.75%

路透伯恩9月26日 - 国际货币基金组织(IMF)周一在对瑞士经济的年度评估中称，预计瑞士经济2016年将增长1.5%，中期增长率约为1.75%。

IMF称，预计瑞士通胀率到年底将达到零，指出瑞士央行利用负利率及汇市干预抑制瑞郎升值的策略已帮助缓解国内通缩压力。

该预期是IMF年度检视报告的一部分。IMF对189个成员国的经济状况进行例行检视，指出稳定性可能面临的风险。(完)