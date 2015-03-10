独家：IMF假定乌克兰可通过与债权人谈判获得154亿美元--消息

路透华盛顿3月9日 - 据熟悉国际货币基金组织(IMF)相关文件的四位消息人士，IMF对乌克兰救助计划的假定是，该国能够通过谈判从债权人那里获得154亿美元资金。

其中三人表示，这项假定必不可少，可确保乌克兰主权债务与国内生产总值(GDP)之比在2020年前降至70%。IMF认为70%的债务水平才具有可持续性。

IMF规定只允许IMF为那些被认为最终能够偿还债务的国家提供贷款。

按照IMF计划，乌克兰必须在与东部亲俄分裂分子作战的同时，对国内能源产业和银行系统进行深入改革，并解决数十年来的腐败问题。

IMF的一位发言人未立即就此置评。

IMF上月宣布达成一项初步协议，计划向乌克兰新提供175亿美元的四年期贷款，同时世界银行、联合国、欧盟和其他国家也对乌克兰做出了贷款承诺。

外界普遍预期，IMF理事会将在周三召开会议时批准该计划，此前乌克兰政府于上周通过一项新预算案，以帮助敲定这份协议。

乌克兰财长Natalia Yaresko还称，政府预计可通过与该国主权债券持有人的谈判中获得150亿美元，政府应该会在IMF协议通过后开始相关谈判。

据知情人士向路透表示，专业投资公司Rothschild已邀请投资者在谈判前组织一个乌克兰债权人团体，考虑到乌克兰正处在战争状态，预计组团很难。(完)

(编译 秦德兴/汪红英；审校 郑茵)

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