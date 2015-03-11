IMF批准向乌克兰提供先期100亿美元援助资金以“迅速”稳定经济

路透华盛顿3月11日 - 国际货币基金组织(IMF)已经同意在未来一年向陷入困境的乌克兰经济提供100亿美元的援助，为这个财政处于挣扎状态的国家迅速提供帮助，这是一项为期四年的大型援助计划的一部分。

IMF官员称，该机构委员会周三批准了175亿美元的贷款，大部分资金将很快拨付，其中50亿美元可能在本周末之前到位，另外50亿美元在未来几个月提供。

剩下的75亿美元贷款将由其他国际组织提供。此外，乌克兰官员希望就154亿美元债务减免与债券持有者进行协商。

援助计划“第一年的负载量很大”，IMF总裁拉加德在柏林表示。“乌克兰此前的努力已经满足援助计划实施所需要的条件...我们的开端良好。”

该计划旨在给乌克兰带来拉加德在一份声明中所说的“立即的经济稳定” 。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，饱受国际收支平衡问题和本币大幅贬值困扰的乌克兰应该能很快感受到IMF计划的影响。

他在电视讲话中称：“该计划将使我们能够稳定乌克兰经济和金融业，也将有助于稳定乌克兰货币，同时将使乌克兰经济从2016年开始实现增长。”

IMF表示，继2015年经济萎缩5.5%后，乌克兰经济到2016年应会增长2%。到2015年底，乌克兰政府应该拥有足够的外汇储备来满足大约三个月的进口需求。(完)

(编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)

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